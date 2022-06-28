Байден должен объявить о продолжении присутствия части военных США в Польше, - NBС
Президент США Джо Байден на этой неделе объявит о продлении присутствия в Польше части американских сил, а также об изменениях в размещении сил в странах Балтии
Об этом сообщает NBС.
Речь идет о том, чтобы оставить на длительное время, а возможно, на постоянной основе часть из направленных в Польшу 2 тыс. американских военнослужащих. Дополнительные военные силы США прибыли в Польшу на фоне угрозы масштабного вторжения России в феврале.
Также Байден планирует объявить изменения в размещении американских войск в ряде стран Балтии, которые он санкционировал перед вторжением России в Украину. Изменения в составе войск США могут затронуть такие страны, как Литва, Латвия и Эстония.
В настоящее время Байден находится в Германии на саммите Группы семи крупнейших промышленно развитых стран, а затем направляется на саммит НАТО в Испании, который пройдет 28-30 июня.
- Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сказал, что Польша пытается разместить бригадную группу в рамках структур НАТО на своей территории.
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