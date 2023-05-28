Байден договорился с конгрессом США о повышении лимита госдолга, угроза дефолта миновала
Президент США Джо Байден достиг принципиальной договоренности с конгрессом о повышении лимита госдолга, что позволит стране нивелировать угрозу дефолта
Об этом сообщает официальный сайт Белого дома .
По его словам, он достиг принципиальной договоренности по этому вопросу со спикером палаты представителей Кевином Маккарти.
"Спикер Маккарти и я достигли бюджетного соглашения в принципе. Это соглашение - хорошее известие для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономической рецессии с опустошением пенсионных сбережений и потерей миллионов рабочих мест", – сказал Байден.
Он добавил, что 28 мая переговорные группы доработают текст законопроекта, который будет направлен на утверждение в палату представителей и сената.
Байден призвал обе палаты конгресса сразу одобрить соглашение.
По информации CNN , соглашение предусматривает двухлетнее повышение предельного предела госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета в 2024 году, за исключением оборонных, на уровне нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году.
- 23 мая Джо Байден по итогам переговоров с Кевином Маккарти заявил, что вопрос дефолта в США больше не актуален .
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