Байден добирался в Киев поездом из Польши, - NYT
20 февраля президент США Джо Байден добирался в Киев по железной дороге от границы с Польшей
Об этом сообщает The New York Times.
По информации американского издания, Байден 20 февраля приехал в Киев на поезде от границы с Польшей.
Визит в столицу Украины состоялся тайно из соображений безопасности. Байден покинул Вашингтон без предупреждения после того, как они с супругой поужинали в ресторане 18 февраля.
По данным CNN Байден прибыл в Киев в 8:00 утра по местному времени. Кортеж президента США после 8:30 находился возле Мариинского дворца, где Джо Байдена встретили президент Украины Владимир Зеленский с супругой.
Ранее было анонсировано, что президент США 20-22 февраля посетит Польшу. Белый дом уверял, что визит в Украину не планируется.
- 20 февраля Джо Байден прибыл с неанонсированным визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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