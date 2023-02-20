Об этом сообщает The New York Times.

По информации американского издания, Байден 20 февраля приехал в Киев на поезде от границы с Польшей.

Визит в столицу Украины состоялся тайно из соображений безопасности. Байден покинул Вашингтон без предупреждения после того, как они с супругой поужинали в ресторане 18 февраля.

По данным CNN Байден прибыл в Киев в 8:00 утра по местному времени. Кортеж президента США после 8:30 находился возле Мариинского дворца, где Джо Байдена встретили президент Украины Владимир Зеленский с супругой.

Ранее было анонсировано, что президент США 20-22 февраля посетит Польшу. Белый дом уверял, что визит в Украину не планируется.