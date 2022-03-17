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Главная война с Россией Байден даст понять Си Цзиньпину, что Китай будет нести ответственность за поддержку агрессии России, - Блинкен

Байден даст понять Си Цзиньпину, что Китай будет нести ответственность за поддержку агрессии России, - Блинкен

17 мартa, 2022 четверг
22:35
война с Россией

В пятницу, 18 марта, президент США Джо Байден планирует позвонить главе Китая

Как сообщает CNN, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что во время разговора Джо Байден даст понять Си Цзиньпину, что Китай будет нести ответственность за поддержку агрессии России. Об этом информирует Еспресо.TV .

"Мы продолжаем призывать все страны, особенно те, которые оказывают прямое влияние на Россию, использовать любые рычаги, которыми они обладают, чтобы заставить Москву прекратить эту войну. Мы считаем, что Китай, в частности, несет ответственность за использование своего влияния на президента Путина должна защищать международные правила и принципы, которые, как он утверждает, поддерживает", - сказал Блинкен.

"Вместо этого, похоже, Китай движется в противоположном направлении, отказываясь осуждать эту агрессию, пытаясь представить себя нейтральным арбитром. И мы озабочены тем, что они рассматривают возможность непосредственной помощи России военной техникой для использования в Украине. Завтра президент Байден будет разговаривать с президентом Си и даст понять , что Китай будет нести ответственность за любые действия в поддержку агрессии России. И мы будем без колебаний налагать на это санкции", - подчеркнул госсекретарь США.

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