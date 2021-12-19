Байден дал Белому дому "четыре недели" на усмирение России, - CNN

Об этом сегодня, 19 декабря 2021 года, сообщает со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников телеканал CNN.



Собеседник телеканала заявил, что американские власти имеют "окно в четыре недели", чтобы предотвратить новые удары России по Украине. Он также назвал действия Белого дома "очень продуманными".



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Санкции, которые Вашингтон разрабатывает на случай возможных военных действий, источник CNN оценивает как способные нанести значительный ущерб российской экономике и ее финансовой системе. В то время, как введенные после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году санкции были направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных фирм, отмечает собеседник канала.



Источники CNN отмечают, что в 2014 году, когда Байден занимал должность вице-президента, американские власти попали под критику из-за неспособности предусмотреть возможное вторжение РФ в Крым. Канал также утверждает, что тогда президент Барак Обама не стал вводить жесткие санкции и вооружать Украину так, как на этом настаивал Байден. Теперь Байден решил "сделать все совсем по-другому", заявили в общении с CNN американские чиновники.



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Кроме того, бывший чиновник НАТО заявил CNN, что в 2014 году он "не видел такого как теперь уровня координации" в работе американских служб.



Несмотря на это, ряд собеседников телеканала заявили, что все равно видят ошибки в работе нынешней команды в Белом доме, а также отметили, что Москва не воспринимает всерьез угрозы от США.





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