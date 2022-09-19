Об этом Бринк рассказала в интервью Европейской правде .

По ее словам, президент США Джо Байден назвал разговоры об использовании ядерного оружия абсолютно безответственными.

"Президент Байден четко сказал, что любое использование ядерного оружия будет абсолютно недопустимо и вызовет серьезные последствия. Мы работаем над этим и в США, и обсуждаем вместе с партнерами то, как мы могли бы совершить ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми. И президент об этом очень четко сообщил", - сказала Бринк.

Она также назвала очень опасной ситуацию, сложившуюся на захваченной россиянами Запорожской АЭС.

"Что касается Запорожья, то это тоже очень опасно. Мы поддерживаем заинтересованность украинского правительства в создании демилитаризованной зоны, а также возвращение полного контроля Украины на ЗАЭС. Мы сотрудничаем с МАГАТЭ и международными партнерами в поддержку этой цели, потому что ситуация опасна", - отметила Бринк.

17 сентября Байден пригрозил Путину последствиями в случае применения ядерного или химического оружия в Украине.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на предупреждение Джо Байдена о последствиях применения ядерного оружия посоветовал читать военную доктрину РФ .

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