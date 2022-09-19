Байден четко сказал, что использование РФ ядерного оружия повлечет за собой серьезные последствия, - посол США в Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон с партнерами обсуждают действия на случай применения Россией ядерного оружия
Об этом Бринк рассказала в интервью Европейской правде .
По ее словам, президент США Джо Байден назвал разговоры об использовании ядерного оружия абсолютно безответственными.
"Президент Байден четко сказал, что любое использование ядерного оружия будет абсолютно недопустимо и вызовет серьезные последствия. Мы работаем над этим и в США, и обсуждаем вместе с партнерами то, как мы могли бы совершить ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми. И президент об этом очень четко сообщил", - сказала Бринк.
Она также назвала очень опасной ситуацию, сложившуюся на захваченной россиянами Запорожской АЭС.
"Что касается Запорожья, то это тоже очень опасно. Мы поддерживаем заинтересованность украинского правительства в создании демилитаризованной зоны, а также возвращение полного контроля Украины на ЗАЭС. Мы сотрудничаем с МАГАТЭ и международными партнерами в поддержку этой цели, потому что ситуация опасна", - отметила Бринк.
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