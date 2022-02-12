Байден час общался с Путиным по вопросу Украины
Президент США Джо Байден и российский президент Владимир Путин вечером в субботу, 12 февраля 2022 года, провели телефонный разговор
Об этом со ссылкой на Белый дом сообщила Украинская служба "Голоса Америки".
Стороны обсудили "вопрос эскалации ситуации безопасности вокруг Украины".
Разговор длился чуть больше часа.
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Как отмечал накануне спикер Кремля Дмитрий Песков, разговор запрашивала американская сторона. Причем по данному поводу пришло письменное обращение Вашингтона.
Кроме того, 12 февраля Путин с помощью телефонной связи пообщался с главой французского государства Эмманюэлем Макроном и самопровозглашенным белорусским правителем Александром Лукашенко.Читайте также: Бывший посол Хербст: "Не спрашивайте, что Путин может нам сделать, спросите, что мы можем сделать Путину". Эксклюзив "Еспресо"
Напомним, западные СМИ, в частности, брюссельское издание Politico и немецкое Spiegel "перенесли" предварительно озвученную журналистами и экспертной средой Европы и США вероятную, как они считают, дату начала российского вторжения с 20-22 февраля текущего 2022 года, то есть со времени окончания Зимней Олимпии. в Пекине (Китай) и завершения совместных российско-белорусских военных учений "Союзная решимость – 2022", на 15-16 февраля.
При этом авторы подобных заявлений ссылаются на информированные источники в руководстве и разведке стран Западной Европы и Северной Америки, а необходимость обнародования таких сообщений объясняют необходимость "помешать" намерениям Кремля.
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Комментируя информационные сообщения ежегодно 15-16 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил:
"Вся эта информация только провоцирует панику и не помогает нам".
Однако глава украинского государства согласился, что "риски есть".
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