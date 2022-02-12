Байден час общался с Путиным по вопросу Украины

Об этом со ссылкой на Белый дом сообщила Украинская служба "Голоса Америки".



Стороны обсудили "вопрос эскалации ситуации безопасности вокруг Украины".



Разговор длился чуть больше часа.



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Как отмечал накануне спикер Кремля Дмитрий Песков, разговор запрашивала американская сторона. Причем по данному поводу пришло письменное обращение Вашингтона.

Кроме того, 12 февраля Путин с помощью телефонной связи пообщался с главой французского государства Эмманюэлем Макроном и самопровозглашенным белорусским правителем Александром Лукашенко.