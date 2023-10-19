Байден будет просить у Конгресса $60 млрд для помощи Украине, - NBC News

Об этом сообщает NBC News.

Законодатели Конгресса получили первую расширенную информацию о новом пакете финансирования, который администрация Байдена, как ожидается, предоставит Конгрессу на этой неделе.

Хотя он еще окончательно не сформирован, скорее всего, для помощи Украине президент США потребует выделения $60 млрд. Это подтвердили три источника, знакомых с запросом. Остальные запросы будут включать около $40 млрд долларов, которые планируют потратить на помощь Израилю, Тайваню и на охрану границы США и Мексики.

Общий запрос на дополнительное финансирование, который, как ожидается, будет подан на финансовый год, который заканчивается в сентябре следующего года, составит около $100 млрд долларов, сообщили четыре источника, непосредственно участвующих в процессе.

Что известно о спорах в Конгрессе США о помощи Украине

1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне сенатом и палатой представителей конгресса Штатов. Также он призвал республиканцев конгресса поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине, заявив, что он "устал" от постоянных перепалок, едва не приведших к блокированию работы правительства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что, несмотря на отсутствие решения в конгрессе США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка со стороны Штатов не ослабла.

Конгресс США не внес новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете. Кроме того, Палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, поддерживавшего военную помощь Украине.

Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставкой оружия в Украину. По данным издания Politico, у Байдена ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.

7 октября другое издание The Telegraph сообщило , что Байден собирается просить Конгресс о пакете помощи Украине на $100 млрд. Также Министр армии США Кристин Вормут заявила , что для возможности эффективно помогать Израилю и Украине одновременно Пентагон потребует дополнительного финансирования от Конгресса США. Впоследствии сообщалось, что в Белом доме обсуждается возможность объединить в один пакет военную помощь Украине и Израилю – так будет легче и быстрее провести оба решения.

Издание WSJ отмечает , что в Конгрессе США обсуждают пакет помощи Украине, объемом $60-100 млрд. Сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине.

NBC News со ссылкой на собственные источники сообщает , что представители администрации Байдена в частном порядке сообщили членам Конгресса, что Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы.

Израиль попросил у США $10 млрд в виде чрезвычайной военной помощи.