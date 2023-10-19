Байден будет просить у Конгресса $100 млрд помощи для Украины, Израиля и других кризисов, а украинская экономика адаптировалась к войне и начинает восстанавливаться. Акценты мировых СМИ 19 октября

На это и не только обращали внимание мировые СМИ на утро 19 октября.

Байден будет просить у Конгресса новую помощь для Украины и Израиля

Ожидается, что в ближайшие дни президент Байден обратится в Конгресс с просьбой выделить около 100 миллиардов долларов на чрезвычайные нужды для вооружения Израиля, Украины и Тайваня и укрепления американо-мексиканской границы, сообщает The New York Time. Такой запрос на экстренное финансирование в Конгресс, вероятно, будет сделан до пятницы.

В NYT подчеркивают, что запрос будет рассчитан на целый год и направлен на то, чтобы изолировать финансирование безопасности от партийных баталий по расходам, которые мешают в последнее время поставлять Украине оружие и другую помощь, чтобы отразить российское вторжение.

"Ожидается, что пакет будет включать около 10 миллиардов долларов преимущественно военной помощи для Израиля, а также около 60 миллиардов долларов для Украины, по словам помощников, знакомых с переговорами, которые рассказали о новом предложении на условиях анонимности, поскольку оно еще не было объявлено", – пишет медиа.

Между тем остальная сумма от 100 миллиардов долларов будет направлена на безопасность границ и помощь в усилении обороны Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона, чтобы лучше противостоять угрозам со стороны Китая.

Они стремятся предоставить один большой пакет помощи, несмотря на отрицание республиканцев в Палате представителей, объясняет издание, в котором большинство членов республиканской партии. с энтузиазмом поддерживают предоставление Израилю оружия для борьбы с ХАМАС, но не поддерживают продолжение военной помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.

"В прошлом месяце большинство республиканцев в Палате представителей проголосовали против продолжения программы по подготовке и оснащению украинских бойцов стоимостью 300 миллионов долларов. Хотя эта мера в конечном итоге была принята при поддержке демократов, голосование отразило ослабление поддержки помощи Украине в Республиканской партии", – напоминают в NYT. .

Однако пока не ясно, как быстро Конгресс сможет принять такой законопроект. Однако в Сенате лидеры обещают быстро продвинуться в этом вопросе.

"Я спросил министра Остина, когда ему нужно финансирование для наших текущих усилий. Его ответ был абсолютно четким: вчера", – цитирует издание заявление журналистам лидера большинства, сенатора Чака Шумера после закрытого брифинга в Капитолии.

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В контексте разговоров о помощи Украине и не только следует обратить внимание на еще один материал. Он вышел на страницах Politico. Речь идет о заявлении министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.

"Не позволяйте войне между Израилем и ХАМАСом отвлечь внимание от Украины", – сказал Грант Шаппс во время визита в Вашингтон.

В интервью Politico он заявил, что было бы катастрофой, если бы "скоростный" кризис на Ближнем Востоке позволил Западу потерять фокус на необходимости поддержки Киева.

"Не будем забывать об Украине, – отмечает Шаппс. – Очень важно, чтобы мир не отвлекал от нее внимание. Мы можем это сделать. Мы можем сосредоточиться и на Европе, и на Ближнем Востоке одновременно, и я просто хотел быть здесь, чтобы поработать над такой координацией".

Украинская экономика адаптировалась к войне и начинает восстанавливаться

Экономика Украины начинает восстанавливаться, адаптируясь к войне, пишет The New York Times, ссылаясь на экономистов, прогнозирующих возвращение к росту.

Но впереди остаются еще многие вызовы, в частности, восстановление разрушенных войной городов и нехватка рабочей силы.

Издание рассказывает историю киевской пекарни "Завертайло", которая была вынуждена закрыть магазин в начале вторжения. Они начали бесплатно готовить салаты для солдат, защищавших город. Запасы сократились, когда вокруг Киева шли бои, а финансы пекарни обвалились, поскольку менеджеры продолжали выплачивать зарплаты сотрудникам.

"Бизнес полностью остановился, и доходов не предполагалось", – вспоминает основательница пекарни Анна Завертайло. – Нужно было приложить много усилий, чтобы медленно перезапустить бизнес».

Однако уже этой весной, когда жизнь в столице постепенно приспосабливалась к условиям военного времени и возвращалась к подобию обыденности, им удалось открыть еще одну пекарню.

"Расширение пекарни является частью более широкого, хотя и скромного, экономического восстановления в Украине. Хотя экономическое производство в Украине все еще значительно меньше, чем до войны – экономика сократилась на треть после полномасштабного вторжения России в прошлом году – по прогнозам Всемирного банка, в этом году оно вырастет на 3,5%", – отмечает NYT.

Рост обусловлен увеличением внутренних расходов и подкреплен стабильным притоком иностранной финансовой помощи.

Экономисты говорят, что экономике Украины понадобится много лет, чтобы вернуться к довоенному уровню, а прогнозы во время упорных боевых действий будут неуверенными. Впереди огромные вызовы, среди которых дорогостоящее восстановление разрушенных городов, дефицит государственного бюджета, который будет расти с затягиванием войны, а также нехватка рабочей силы, вызвана бегством украинцев от войны и мобилизацией трудоспособного населения для участия в боевых действиях.

Однако местные аналитики и бизнесмены говорят, что спустя почти 20 месяцев войны появилось ощущение устойчивости и относительной стабильности, что повышает доверие среди потребителей и инвесторов.

"Украинская экономика адаптируется к войне", – говорит главная экономистка киевского инвестиционного банка Dragon Capital Елена Билан.

В недавнем отчете Всемирный банк подсчитал, что частное потребление в Украине в текущем году вырастет на 5 процентов после сокращения более чем на четверть прошлого года. В таких городах, как Киев и Днепр, которые находятся вдали от зоны боевых действий, но остаются под угрозой российских воздушных атак, клиенты возвращаются во вновь открытые рестораны и возобновляют покупки.

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Совладелица кафе First Point Espresso Bar на киевском Подоле Ольга Кустенко говорит, что людям нужна рутина, чтобы справиться с войной. По ее словам, клиенты вернулись в ее кафе, потому что они ищут знакомое место для времяпрепровождения. Этой весной она открыла второе кафе, чтобы удовлетворить растущий спрос.

На прошлой неделе Международный валютный фонд спрогнозировал, что общий объем производства в стране в этом году вырастет на 2%, что несколько менее оптимистично, чем прогноз Всемирного банка, но гораздо лучше, чем первоначальный прогноз падения на 3%, пишет NYT.

По мнению экономистов, способность Украины адаптироваться к разным вызовам военного времени, например, поддерживать поставки электроэнергии, несмотря на зимнюю кампанию Москвы против энергетической инфраструктуры, помогла вывести экономику на стабилизационный путь.

"Еще одним признаком устойчивости является то, что в прошлом месяце Украина экспортировала более 110 тысяч мегаватт-часов электроэнергии, что является рекордным показателем для 2023 года, в основном производимой на атомных электростанциях страны, хотя это все еще составляет незначительную долю экспорта электроэнергии до того, как Россия начала наносить удары по энергетическим объектам", – добавляют в медиа.

Как отмечает заместитель директора киевского Центра экономической стратегии Мария Репко, открытие новых торговых путей в обход попыток Москвы заблокировать Черное море также способствовало возобновлению сельскохозяйственного экспорта, составлявшего основную часть довоенного дохода Украины.

По оценкам Всемирного банка, общий объем украинского экспорта продолжит сокращаться в этом году, а затем вырастет на 15% в следующем году и на 30% в 2025 году, что является потенциальным спасательным кругом экономики, если война затянется.