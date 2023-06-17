Байден будет просить Столтенберга остаться в должности генсека НАТО, - СМИ

Об этом со ссылкой на свои источники пишет норвежское издание DN.

"Я много раз говорил, что не хочу продлевать свои полномочия и пока таких планов у меня нет. Когда мои полномочия закончатся этой осенью, я хочу уйти с должности", – ответил Столтенберг на вопрос, останется ли он генсеком до следующего лета.

Столтенберг должен был сложить полномочия в 2022 году, однако из-за войны войны России против Украины срок его полномочий продлили до 30 сентября 2023 года.

По данным DN, в феврале Байден прямо попросил Столтенберга остаться еще на год, когда тот приезжал в Вашингтон. Он тогда ответил, что хочет уходить с должности и вернуться домой.

Собеседники издания подчеркнули, что Байден в разговоре якобы дал ясно понять, что он против отставки Столтенберга.

Источники журналистов подчеркнули, что Столтенберга еще не просили остаться, но, утверждают источники DN, это может произойти в скором времени.