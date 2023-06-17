Байден будет просить Столтенберга остаться в должности генсека НАТО, - СМИ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе отметил, что планирует уйти с должности, но его очень хочет покинуть президент США Джо Байден
Об этом со ссылкой на свои источники пишет норвежское издание DN.
"Я много раз говорил, что не хочу продлевать свои полномочия и пока таких планов у меня нет. Когда мои полномочия закончатся этой осенью, я хочу уйти с должности", – ответил Столтенберг на вопрос, останется ли он генсеком до следующего лета.
Столтенберг должен был сложить полномочия в 2022 году, однако из-за войны войны России против Украины срок его полномочий продлили до 30 сентября 2023 года.
По данным DN, в феврале Байден прямо попросил Столтенберга остаться еще на год, когда тот приезжал в Вашингтон. Он тогда ответил, что хочет уходить с должности и вернуться домой.
Собеседники издания подчеркнули, что Байден в разговоре якобы дал ясно понять, что он против отставки Столтенберга.
Источники журналистов подчеркнули, что Столтенберга еще не просили остаться, но, утверждают источники DN, это может произойти в скором времени.
- 5 июня стало известно, что во время визита в Соединенные Штаты премьер Великобритании Риши Сунак будет убеждать президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Бена Уоллеса на пост генсека НАТО. В мае Бен Уоллес признался, что хотел бы возглавить НАТО.
- Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в феврале тоже заявил , что рассматривает себя как кандидата на должность генсека НАТО и надеется, что ему "в этом году повезет".
- Также ходили слухи, что на должность может претендовать глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, однако она опровергла эту информацию.
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