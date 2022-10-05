Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент сам об этом сказал: он намерен баллотироваться в 2024 году", – заявила Жан-Пьер.

Пресссекретарь Белого Дома также отметила, что не может много говорить о выборах 2024 года, ведь в США действует закон Хэтча, запрещающий сотрудникам органов исполнительной власти заниматься политической деятельностью.

16 сентября стало известно, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в $600 млн.

В США подтвердили предоставление Украине нового пакета помощи на $625 млн. Среди вооружения – HIMARS, артсистемы, боеприпасы и бронетехника.

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