Байден будет баллотироваться на второй срок в 2024 году
Джо Байден примет участие в президентских выборах США, которые пройдут в 2024 году
Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент сам об этом сказал: он намерен баллотироваться в 2024 году", – заявила Жан-Пьер.
Пресссекретарь Белого Дома также отметила, что не может много говорить о выборах 2024 года, ведь в США действует закон Хэтча, запрещающий сотрудникам органов исполнительной власти заниматься политической деятельностью.
- 16 сентября стало известно, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в $600 млн.
- В США подтвердили предоставление Украине нового пакета помощи на $625 млн. Среди вооружения – HIMARS, артсистемы, боеприпасы и бронетехника.
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