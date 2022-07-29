Байден будет баллотироваться на второй срок, - Белый дом
Действующий президент США решил баллотироваться на второй президентский срок 2024 года
Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на заявление члена палаты представителей от демократов Дина Филипса, призвавшего Байдена не идти на выборы.
"Президент будет баллотироваться в 2024 году. Мы еще далеко (от выборов – Ред.), и я не могу вдаваться в особенности каких-либо политических выборов, потому что я вне этого процесса", — сказала она.
По словам Карин Жан-Пьер, в настоящее время Байден занят вопросом уменьшения инфляции в США. "Президент считает необходимым обеспечить это для среднего класса и американского народа".
- Профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг заявил в эфире Эспрессо, что белый дом заинтересован в победе Украины в войне против России и администрация президента США Байдена не потребует у Владимира Зеленского убирать главу Офиса президента Андрея Ермака.
- США считают, что в Украине было убито или ранено более 75 тысяч россиян.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 39.68Продажа 41.08
- Актуальное
- Важное