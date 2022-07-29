Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на заявление члена палаты представителей от демократов Дина Филипса, призвавшего Байдена не идти на выборы.

"Президент будет баллотироваться в 2024 году. Мы еще далеко (от выборов – Ред.), и я не могу вдаваться в особенности каких-либо политических выборов, потому что я вне этого процесса", — сказала она.

По словам Карин Жан-Пьер, в настоящее время Байден занят вопросом уменьшения инфляции в США. "Президент считает необходимым обеспечить это для среднего класса и американского народа".

Профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг заявил в эфире Эспрессо, что белый дом заинтересован в победе Украины в войне против России и администрация президента США Байдена не потребует у Владимира Зеленского убирать главу Офиса президента Андрея Ермака.

США считают, что в Украине было убито или ранено более 75 тысяч россиян.