Об этом и не только мировые СМИ писали 13 апреля:

The New York Times

Издание узнало , кто мог слить секретные данные в интернет. Речь идет о 21-летнем военнослужащем разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джеке Тейшейре, который был куратором интернет-группы под названием Thug Shaker Central, где около 20-30 человек, преимущественно молодые люди и подростки, объединялись из-за общей любви к оружию, расистским интернет-мемам и видеоиграм. Два американских чиновника подтвердили, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную интернет-группу.

Байден благодарит ирландский народ за поддержку Украины. Перед выступлением в парламенте господин Байден встретился в четверг с Лео Варадкаром, премьер-министром Ирландии, и поблагодарил его за то, что он принял украинцев в своей стране. Между тем Варадкар отметил, что никогда не думал, что Европа снова увидит такую войну.

В Украине сообщают о взрыве мины у Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими войсками. Взрыв произошел возле машинного зала четвертого из шести реакторов станции и был слышен украинскими работниками. "Наибольший ядерный объект Европы продолжает страдать от произвола российских военных и их приспешников", - говорится в заявлении Энергоатома.

The Washington Post

Издание пишет о двух американцах, погибших в Украине, а также подчеркивает информацию об утечке секретных документов, что война, вероятно, будет продолжаться и в 2024 году. Война в Украине вряд ли закончится в текущем году, а мирные переговоры между Киевом и Кремлем не ожидаются в 2023 году, говорится в секретном правительственном документе США. Относительно погибших в Украине граждан США точной информации не предоставляют, в частности, ни имен, ни кем они были. Однако по сообщению ABC News, это были бойцы-добровольцы, погибшие в боях с российскими войсками.

В четверг федеральная служба безопасности России обвинила 35-летнего украинца в том, что он играл центральную роль во взрыве в Санкт-Петербурге в этом месяце, в результате которого погиб российский националистический военный блогер Владлен Татарский (Максим Фомин), и заявила, что убийство было совершено по приказу украинских спецслужб. ФСБ идентифицировала украинского подозреваемого как Юрия Денисова, но ведомство также утверждало без предоставления доказательств, что к нападению причастны российские оппозиционные деятели за рубежом.

The Guardian

Украинские власти работают над установлением личности украинского военнопленного, видео с жестокой казнью которого появилось в среду, 12 апреля, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что все появляющиеся в открытом доступе случаи и видео расследуются, и это делается всеми правоохранительными органами вместе, имеющими технические возможности и соответствующих специалистов и экспертов. Между тем ФБР хочет допросить 21-летнего военнослужащего ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс, подозреваемого в утечке секретных документов американской разведки. А Россия пытается окружить Бахмут с севера и юга. "Ежедневно в районе Бахмута противник совершает от 40 до 50 наступательных и штурмовых попыток, наносит более 500 ударов из всего спектра имеющегося вооружения", - цитирует издание заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадного генерала Алексея Громова.

BBC

Утечка информации из Пентагона свидетельствует о российских междоусобицах по количеству погибших, пишет медиа. Документы свидетельствуют о том, что служба безопасности ФСБ утверждала, что чиновники не считают погибших в рядах российской национальной гвардии, наемников "Вагнера" и других. Приведенные ФСБ данные о почти 110 000 жертвах по состоянию на февраль все еще гораздо ниже, чем цифры, опубликованные на этой неделе в ранее обнародованных американских документах, оценивающих российские потери от 189 500 до 223 000 человек. В том же документе говорится, что занижение данных о потерях в системе подчеркивает постоянное нежелание военных сообщать плохие новости высшему командованию.

CNN

Германия разрешила Польше экспортировать пять старых истребителей МиГ-29 в Украину. "Что касается самолетов МиГ-29, еще работающих в обороне польского воздушного пространства, решение принято на самом высоком уровне, мы можем с уверенностью сказать, что мы отправляем МиГи в Украину", - сказал президент Польши.

В результате российских обстрелов на юге Херсонской области в четверг погибли по меньшей мере два мирных жителя. 45-летний мужчина скончался в Херсоне от ранений, полученных после обстрела российскими войсками парка, еще один мирный житель погиб в селе Змеевка, когда россияне попали управляемыми авиабомбами в здание местной школы.

Также издание цитирует Байдена, который сказал: "Ирландия и Соединенные Штаты стоят вместе, чтобы противостоять ожесточенной агрессии России и поддержать храбрый народ Украины". Он также поблагодарил страну за "жизненно важное лидерство" в Совете Безопасности ООН, где ирландские лидеры сотрудничали с США. "Путин думал, что мир будет смотреть на это сквозь пальцы, был уверен, что ему удастся сломить НАТО и Европейский Союз, – говорит Байден. – Единство западных наций даст трещину и падет в момент испытания – так он думал. Но он ошибался. Он ошибался в каждом пункте и на каждом фронте. Сегодня мы более объединены и более решительны, чем когда-либо, чтобы защитить ценности, которые делают нас сильными".

Gazeta Wyborcza

"Выборча" тоже пишет об американском военном, который может быть ответственным за утечку государственных тайн США. "Молодой американец богобоязнен, увлечен оружием и теориями заговора", - отмечают в издании.

В СМИ также задают вопросы, какие уроки Запад должен извлечь из утечки информации из Пентагона. Утечка документов американской разведки из Пентагона четко показала риски для запланированного украинского контрнаступления, убеждены в СМИ, а угроза для контрнаступления – это в свою очередь угроза судьбе всей войны. Утечка документов сигнализирует о вызовах, стоящих перед Украиной и Западом, о которых политику, отстаивающему дело свободы, неуместно говорить слишком подробно: нехватка техники, людей и боеприпасов, ограничения противовоздушной обороны, угроза длительной патовой ситуации на фронте, опасения эскалации со стороны Кремля , разочарованного неудачами. Очевидно, что перед Украиной стоит огромная задача. "На кону уже не защита украинской государственности, независимой власти, которую Москва хотела бы заменить марионеточной, - россияне слишком слабы для этого, как подтверждают документы. Игра идет за отвоевание всей территории. А если не удастся - по крайней мере создать для себя лучшие позиции перед переговорами о прекращении войны", – пишут в "Выборчей".