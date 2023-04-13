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Обзор

Байден благодарит Ирландию за поддержку Украины, ФБР подозревает в сливе секретных данных молодого американского военного, а россияне пытаются окружить Бахмут. Мировые СМИ об Украине 13 апреля

Андриана Стахив
13 апреля, 2023 четверг
21:37
Мир про Украину

Байден благодарит ирландский народ за поддержку Украины, ФБР подозревает в сливе секретных данных 21-летнего американского военного, а россияне пытаются окружить Бахмут с севера и юга

Об этом и не только мировые СМИ писали 13 апреля:

The New York Times

Издание узнало , кто мог слить секретные данные в интернет. Речь идет о 21-летнем военнослужащем разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джеке Тейшейре, который был куратором интернет-группы под названием Thug Shaker Central, где около 20-30 человек, преимущественно молодые люди и подростки, объединялись из-за общей любви к оружию, расистским интернет-мемам и видеоиграм. Два американских чиновника подтвердили, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную интернет-группу.

Байден благодарит ирландский народ за поддержку Украины. Перед выступлением в парламенте господин Байден встретился в четверг с Лео Варадкаром, премьер-министром Ирландии, и поблагодарил его за то, что он принял украинцев в своей стране. Между тем Варадкар отметил, что никогда не думал, что Европа снова увидит такую войну.

В Украине сообщают о взрыве мины у Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими войсками. Взрыв произошел возле машинного зала четвертого из шести реакторов станции и был слышен украинскими работниками. "Наибольший ядерный объект Европы продолжает страдать от произвола российских военных и их приспешников", - говорится в заявлении Энергоатома.

The Washington Post

Издание пишет о двух американцах, погибших в Украине, а также подчеркивает информацию об утечке секретных документов, что война, вероятно, будет продолжаться и в 2024 году. Война в Украине вряд ли закончится в текущем году, а мирные переговоры между Киевом и Кремлем не ожидаются в 2023 году, говорится в секретном правительственном документе США. Относительно погибших в Украине граждан США точной информации не предоставляют, в частности, ни имен, ни кем они были. Однако по сообщению ABC News, это были бойцы-добровольцы, погибшие в боях с российскими войсками.

В четверг федеральная служба безопасности России обвинила 35-летнего украинца в том, что он играл центральную роль во взрыве в Санкт-Петербурге в этом месяце, в результате которого погиб российский националистический военный блогер Владлен Татарский (Максим Фомин), и заявила, что убийство было совершено по приказу украинских спецслужб. ФСБ идентифицировала украинского подозреваемого как Юрия Денисова, но ведомство также утверждало без предоставления доказательств, что к нападению причастны российские оппозиционные деятели за рубежом.

The Guardian

Украинские власти работают над установлением личности украинского военнопленного, видео с жестокой казнью которого появилось в среду, 12 апреля, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что все появляющиеся в открытом доступе случаи и видео расследуются, и это делается всеми правоохранительными органами вместе, имеющими технические возможности и соответствующих специалистов и экспертов. Между тем ФБР хочет допросить 21-летнего военнослужащего ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс, подозреваемого в утечке секретных документов американской разведки. А Россия пытается окружить Бахмут с севера и юга. "Ежедневно в районе Бахмута противник совершает от 40 до 50 наступательных и штурмовых попыток, наносит более 500 ударов из всего спектра имеющегося вооружения", - цитирует издание заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадного генерала Алексея Громова.

артилеристи на Бахмутському напрямку

BBC

Утечка информации из Пентагона свидетельствует о российских междоусобицах по количеству погибших, пишет медиа. Документы свидетельствуют о том, что служба безопасности ФСБ утверждала, что чиновники не считают погибших в рядах российской национальной гвардии, наемников "Вагнера" и других. Приведенные ФСБ данные о почти 110 000 жертвах по состоянию на февраль все еще гораздо ниже, чем цифры, опубликованные на этой неделе в ранее обнародованных американских документах, оценивающих российские потери от 189 500 до 223 000 человек. В том же документе говорится, что занижение данных о потерях в системе подчеркивает постоянное нежелание военных сообщать плохие новости высшему командованию.

CNN

Германия разрешила Польше экспортировать пять старых истребителей МиГ-29 в Украину. "Что касается самолетов МиГ-29, еще работающих в обороне польского воздушного пространства, решение принято на самом высоком уровне, мы можем с уверенностью сказать, что мы отправляем МиГи в Украину", - сказал президент Польши.

В результате российских обстрелов на юге Херсонской области в четверг погибли по меньшей мере два мирных жителя. 45-летний мужчина скончался в Херсоне от ранений, полученных после обстрела российскими войсками парка, еще один мирный житель погиб в селе Змеевка, когда россияне попали управляемыми авиабомбами в здание местной школы.

Также издание цитирует Байдена, который сказал: "Ирландия и Соединенные Штаты стоят вместе, чтобы противостоять ожесточенной агрессии России и поддержать храбрый народ Украины". Он также поблагодарил страну за "жизненно важное лидерство" в Совете Безопасности ООН, где ирландские лидеры сотрудничали с США. "Путин думал, что мир будет смотреть на это сквозь пальцы, был уверен, что ему удастся сломить НАТО и Европейский Союз, – говорит Байден. – Единство западных наций даст трещину и падет в момент испытания – так он думал. Но он ошибался. Он ошибался в каждом пункте и на каждом фронте. Сегодня мы более объединены и более решительны, чем когда-либо, чтобы защитить ценности, которые делают нас сильными".

Джо Байден

Gazeta Wyborcza

"Выборча" тоже пишет об американском военном, который может быть ответственным за утечку государственных тайн США. "Молодой американец богобоязнен, увлечен оружием и теориями заговора", - отмечают в издании.

В СМИ также задают вопросы, какие уроки Запад должен извлечь из утечки информации из Пентагона. Утечка документов американской разведки из Пентагона четко показала риски для запланированного украинского контрнаступления, убеждены в СМИ, а угроза для контрнаступления – это в свою очередь угроза судьбе всей войны. Утечка документов сигнализирует о вызовах, стоящих перед Украиной и Западом, о которых политику, отстаивающему дело свободы, неуместно говорить слишком подробно: нехватка техники, людей и боеприпасов, ограничения противовоздушной обороны, угроза длительной патовой ситуации на фронте, опасения эскалации со стороны Кремля , разочарованного неудачами. Очевидно, что перед Украиной стоит огромная задача. "На кону уже не защита украинской государственности, независимой власти, которую Москва хотела бы заменить марионеточной, - россияне слишком слабы для этого, как подтверждают документы. Игра идет за отвоевание всей территории. А если не удастся - по крайней мере создать для себя лучшие позиции перед переговорами о прекращении войны", – пишут в "Выборчей".

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