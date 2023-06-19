Байден, барабаны и Prozorro
Ну что ж, Байден, заявив, что не собирается облегчать Украине путь в НАТО, перебил тему барабанов и палочек
А я как один из немногих, кто об этих барабанах не писал и не говорил ничего, хочу обратить внимание не на сами барабаны, а на нашу систему закупок. То самое знаменитое Prozorro, являющееся священной коровой для критики.
Эта система, которая, между прочим? является не государственным, а частным и в довоенный период генерировавшим около 2 млрд в год, давно научились обходить. Она давно выполняет только одну функцию: в ней, при необходимости, копаются журналисты.
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Но, к сожалению, вносить изменения туда, делать аудиты или другие вещи нельзя. Почему? Ибо одни, те, кто зарабатывает и их друзья-соратники, поднимают страшный крик об уничтожении единственной хорошей реформы, а другие, давно изучившие там все дыры, не хотят никаких изменений.
Ну а публика же дура и ее время от времени кормят барабанами. Главное, чтобы хоть немного глубже никто не копнул.
Об авторе: Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего
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