Байден анонсировал выделение помощи палестинцам и предостерег ХАМАС от ее кражи

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Politico .

"Эти деньги пойдут на поддержку более 1 миллиона палестинцев, перемещенных в результате конфликта, включая чрезвычайные нужды в секторе Газа", – заявил он.

Байден предостерег ХАМАС от попыток перенаправить помощь, заявив, что при попытке вмешательства помощь прекратится.

"Если ХАМАС перенаправит или украдет помощь, они еще раз продемонстрируют, что их не беспокоит благополучие палестинского народа, и на практике это закончится. Это лишит международное сообщество возможности оказать эту помощь", – сказал президент.

Байден добавил, что он разговаривал с членами израильского Кабинета Министров, чтобы договориться о доставке гуманитарной помощи мирным жителям в Газе.