Байден анонсировал выделение помощи палестинцам и предостерег ХАМАС от ее кражи
США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу
Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Politico .
"Эти деньги пойдут на поддержку более 1 миллиона палестинцев, перемещенных в результате конфликта, включая чрезвычайные нужды в секторе Газа", – заявил он.
Байден предостерег ХАМАС от попыток перенаправить помощь, заявив, что при попытке вмешательства помощь прекратится.
"Если ХАМАС перенаправит или украдет помощь, они еще раз продемонстрируют, что их не беспокоит благополучие палестинского народа, и на практике это закончится. Это лишит международное сообщество возможности оказать эту помощь", – сказал президент.
Байден добавил, что он разговаривал с членами израильского Кабинета Министров, чтобы договориться о доставке гуманитарной помощи мирным жителям в Газе.
- Утром 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.
- Он также на этой неделе планирует обратиться в конгресс с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.
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