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Байден анонсировал новую программу, которая должна упростить въезд украинских беженцев в США

22 апреля, 2022 пятница
08:28
беженцы из Украины Байден в Белом доме

Президент США Джо Байден в четверг, 21 апреля, объявил о новой программе "Объединение для Украины", которая обеспечит упрощенный процесс въезда в Соединенные Штаты для украинских беженцев

Об этом пишет издание CNN.

Этот шаг был сделан почти через месяц после того, как Байден пообещал принять до 100 000 украинцев, бегущих от российского вторжения.

"Эта новая программа гуманитарного условно-досрочного освобождения дополнит действующие легальные пути, доступные украинцам, в частности иммиграционные визы и оформление беженцев. Она предоставит целесообразный канал для безопасной легальной миграции из Европы в США для украинцев, у которых есть спонсора США, например семья или общественная организация",- сказал президент.

По данным издания, новая программа потребует, чтобы украинцы, желающие въехать в США, могли получать финансовую помощь от гражданина или физических лиц США, включающих организации по переселению и некоммерческие организации.

Также украинским заявителям придется пройти проверку безопасности и проверки, включая биографический и биометрический скрининг, а также полную вакцинацию и другие требования общественного здоровья, в том числе получить вакцину от COVID-19. Украинцы также должны были проживать в Украине на 11 февраля.

Спонсорам предстоит самостоятельно пройти проверку безопасности, а также заявить о финансовой поддержке. Нет ограничений по количеству лиц, которые человек или группа может спонсировать, но чиновники администрации отметили, что они будут оценивать их ресурсы и возможности поддержать украинцев. Администрировать приложение будет Департамент внутренней безопасности.

Благодаря этой программе украинским заявителям будет позволено въезжать в США. Заявления будут рассматриваться в каждом частном случае на срок до двух лет. В случае принятия украинцы будут иметь право на получение разрешения на работу. Физические лица могут начать заявки через онлайн-портал 25 апреля.

Пока ограниченные пути въезда в США привели к тому, что сотни украинцев отправились в Мексику, где проще получить визу, чтобы потом попытаться въехать в США через сухопутные порты въезда. По данным таможни и пограничной службы США, в марте более 5 тысяч украинцев пытались незаконно въехать в США.

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