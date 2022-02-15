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Байден: 77 лет назад мы бились бок о бок, не имея выбора. Если теперь Россия нападет на Украину – это уже будет войной выбора

15 февраля, 2022 вторник
22:44
война с Россией Байден в Белом доме

Президент Джо Байден заявил, что США и Украина не представляют угрозы для РФ

Об этом он сказал во время обращения по поводу ситуации между Украиной и РФ к американскому народу, передает Еспресо.TV.

"США не является угрозой для России. Украина не является угрозой. У нас нет планов размещать ракетное вооружение в Украине. Российский народ не является целью для нас. Гражданам России я хочу сказать: "Вы не являетесь нашим врагом. Я не думаю, что вы бы хотели кровопролитную разрушительную войну с Украиной". Посмотрим на историю. Мы думаем о наших семьях. 77 лет назад мы бились бок о бок во время войны. Вторая мировая война была войной, в которые мы участвовали при необходимости. Но если Россия нападет – это уже будет войной выбора. Я не говорю для того, чтобы спровоцировать, я говорю правду. Ведь правда имеет значение сейчас", – сказал Байден.

Он добавил, что, если в ближайшие недели полноценное вторжение произойдет - "потери будут огромными, стратегические потери для РФ тоже будут огромными".

"Ситуация шире, чем вопросы Украины и России. это вопрос наших ценностей. Мы готовы к мощным санкциям и давлению, экономическому, научному, финансовому, если Россия начнет конфликт. Если будут приняты кибератаки или другие способы войны будем принимать меры", - сказал президент США. 

Он особо подчеркнул, что в случае вторжения РФ в Украину газопровод "Северный поток-2" не заработает.

"Когда речь идет о "Северном потоке-2" - газопроводе, который будет перекачивать газ из России в Германию - если Россия вторгнется в Украину, его не будет. США и наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести сильные санкции на экспортный контроль, включая действия , которые мы не предпринимали, когда Россия вторглась в Крым и Восточную Украину в 2014 году. Мы создадим сильное давление на крупнейшие и значительные финансовые институции и ключевые отрасли промышленности. Эти меры готовы, только если Россия сделает шаг", - сказал Байден .

  • Ранее в Пентагоне заявили, что президент России Владимир Путин в последние несколько дней добавил военный потенциал вдоль границы с Украиной, а также в районе Беларуси.

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Украина
санкции
Джо Байден
США
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