Байден 20-22 февраля планирует посетить Польшу

Об этом во время брифинга для прессы объявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Там он встретится с президентом Дудой для обсуждения двустороннего сотрудничества и коллективной помощи Украине.

Кроме того, он также выступит с речью о годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.