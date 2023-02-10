Байден 20-22 февраля планирует посетить Польшу
Президент США Байден планирует посетить Польшу перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину
Об этом во время брифинга для прессы объявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Там он встретится с президентом Дудой для обсуждения двустороннего сотрудничества и коллективной помощи Украине.
Кроме того, он также выступит с речью о годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- Ранее Байден отметил , что Штаты продолжат поддерживать Украину и будут с нашим государством столько, сколько потребуется.
- 3 февраля Пентагон объявил о новом пакете оборонной помощи Украине на $2,2 млрд. Он содержит 250 единиц Javelin, 155-мм артиллерийские боеприпасы, 120-мм минометные мины, 190 тяжелых пулеметов с боеприпасами, два зенитных ракетных комплекса. радары воздушной разведки, 20 контрбатарейных радаров, зенитные пушки и боеприпасы к ним.
- 9 февраля президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин "уже потерял Украину", а помощь Украине во время противостояния с Россией бессрочна.
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