Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отмечается, что взрывы прогремели в Юровке, Никольском, Урзуфе, Старом Крыму и пгт Ялта. Также Андрющенко сообщил, что в районе треугольника Мангуш-Никольске-Мариуполь не менее 6 раз сработало российское ПВО.

По информации от советника, в пгт Ялта прилет в место базирования с техникой, в Юровке произошел удар по лагерю "Солнечный", там много раненых.

В Старом Крыму, как отмечает Андрющенко, "прилет такой, что в Кальмиусском и Центральном районах труснуло от души", в Никольском попадание по оккупантам.

"Хлопковая вечеринка Приазовья Донецкой области в разгаре. Буквально", - пишет Андрющенко.