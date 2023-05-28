"Хлопковая вечеринка в разгаре". Советник мэра Мариуполя Андрющенко заявил о нескольких ударах по базам окупантов
В некоторых районах временно оккупированного Мариуполя Донецкой области раздались взрывы. Предварительно есть прилеты в места базирования россиян
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Отмечается, что взрывы прогремели в Юровке, Никольском, Урзуфе, Старом Крыму и пгт Ялта. Также Андрющенко сообщил, что в районе треугольника Мангуш-Никольске-Мариуполь не менее 6 раз сработало российское ПВО.
По информации от советника, в пгт Ялта прилет в место базирования с техникой, в Юровке произошел удар по лагерю "Солнечный", там много раненых.
В Старом Крыму, как отмечает Андрющенко, "прилет такой, что в Кальмиусском и Центральном районах труснуло от души", в Никольском попадание по оккупантам.
"Хлопковая вечеринка Приазовья Донецкой области в разгаре. Буквально", - пишет Андрющенко.
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