"Бавовны" будет много: украинцы за сутки задонатили 352 млн грн на дроны-камикадзе
С 10 октября на счет Сергея Притулы украинцы сбросили 352 млн грн, часть уйдет на 50 дронов-камикадзе с наземными станциями
Об этом сообщает в телеграм-канале Стерненко .
"За эти сутки мы с вами вместе на мой банк и счета Сергея Притулы собрали 352 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
На 100 миллионов гривен купят 50 дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями.
"Но поскольку мы собрали в разы больше, чем планировали, то остается еще 252 миллиона. И они также пойдут на истребление российских оккупантов", - добавляют волонтеры.
Подробную информацию о покупке оружия сообщат впоследствии.
- Телеведущий Сергей Притула и активист Сергей Стерненко начали сбор на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV и всего за 7 часов украинцы задонатили почти 206 млн грн.
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