"Бавовны" будет много: украинцы за сутки задонатили 352 млн грн на дроны-камикадзе

Об этом сообщает в телеграм-канале Стерненко .

"За эти сутки мы с вами вместе на мой банк и счета Сергея Притулы собрали 352 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

На 100 миллионов гривен купят 50 дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями.

"Но поскольку мы собрали в разы больше, чем планировали, то остается еще 252 миллиона. И они также пойдут на истребление российских оккупантов", - добавляют волонтеры.

Подробную информацию о покупке оружия сообщат впоследствии.

Телеведущий Сергей Притула и активист Сергей Стерненко начали сбор на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV и всего за 7 часов украинцы задонатили почти 206 млн грн.

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