Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Баварии" и "Лейпцига" закончился победой мюнхенцев со счётом 5:3. Голами за чемпионов Германии отличились Джамал Мусиала, Садио Мане, Бенжамен Павар, Серж Гнабри и Лерой Сане.

В "Лейпциге" забили Марсель Гальстенберг, отличившийся с пенальти Кристофер Нкунку и Дани Ольмо.

Суперкубок Германии

30 июля

"Лейпциг" – "Бавария" 3:5

Голы: Гальстенберг, 60, Нкунку, 77 (пен.), Ольмо, 89 – Мусиала, 14, Мане, 31, Павар, 45, Гнабри, 66, Сане, 90+8

Сегодня, 30 июля, в матче за Суперкубок Англии по футболу "Ливерпуль" оказался сильнее "Манчестер Сити".

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