"Бавария" выгнала главного тренера и назвала имя нового

Об этом сообщает официальный сайт "Баварии".

После консультации Оливера Кана и Хасана Салихамиджича с президентом клуба Гербертом Хайнером было принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Юлианом Нагельсманном.

Бывший тренер ПСЖ и "Челси" Томас Тухель заменит Нагельсманна в должности главного тренера "Баварии". Немецкий тренер подписал контракт до июня 2025 года.

35-летний Нагельсман возглавлял "Баварию" с лета 2021 года. Тренер выиграл Бундеслигу и два суперкубка Германии.

В этом сезоне "Бавария" занимает второе место после 25 матчей и отстает от дортмундской "Боруссии" на 1 балл.