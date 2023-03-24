"Бавария" выгнала главного тренера и назвала имя нового
Руководство мюнхенской "Баварии" приняло решение уволить главного тренера Юлиана Нагельсманна
Об этом сообщает официальный сайт "Баварии".
После консультации Оливера Кана и Хасана Салихамиджича с президентом клуба Гербертом Хайнером было принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Юлианом Нагельсманном.
Бывший тренер ПСЖ и "Челси" Томас Тухель заменит Нагельсманна в должности главного тренера "Баварии". Немецкий тренер подписал контракт до июня 2025 года.
35-летний Нагельсман возглавлял "Баварию" с лета 2021 года. Тренер выиграл Бундеслигу и два суперкубка Германии.
В этом сезоне "Бавария" занимает второе место после 25 матчей и отстает от дортмундской "Боруссии" на 1 балл.
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