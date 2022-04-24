"Бавария" в десятый раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



За три матча до конца сезона в Бундеслиге – "Бавария" стала недостижимой для конкурентов. Мюнхенцы набрали 75 баллов, тогда как идущая второй дортмундская "Боруссия" имеет лишь 63 очка.



"Бавария" и "Боруссия" очно встречались в 31-м туре и мюнхенцы оказались сильнее - 3:1.



Для "Баварии" это десятое чемпионство Германии подряд и 32-й триумф в истории.

Немецкая "Бавария" в сотрудничестве с отделом социальных служб Мюнхена оплатит постоянное жилье для группы украинских беженцев – людей с ограниченными возможностями.

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