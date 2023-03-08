"Бавария" уверенно прошла ПСЖ в Лиге чемпионов
В ответном матче 1/8 финала мюнхенская "Бавария" победила французский ПСЖ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил в Мюнхене. Первый гол во встрече забил Максим Чупо-Мотинг, форвард "Баварии" воспользовался ошибкой Эль Шадаиля Бичиабу, подхватил мяч и отправил его в сетку ворот ПСЖ.
На 90-й минуте Серж Гнабри точным ударом удвоил преимущество "Баварии" ПСЖ и сделал счет 2:0.
Чупо-Мотинг забивал и на 52-й минуте, но тот гол не засчитали из-за офсайда.
В первой игре в Париже 14 февраля немецкий клуб победил французов со счётом 1:0.
Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов пройдет 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Повторный матч
8 марта
"Бавария" (Германия) – ПСЖ (Франция) 2:0
Голы: Чупо-Мотинг, 61, Гнабри, 90
Первый матч – 1:0
- 7 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил дортмундскую "Боруссию". В другой встрече португальская "Бенфика" разгромила бельгийский "Брюгге".
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