"Бавария" уверенно прошла ПСЖ в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч проходил в Мюнхене. Первый гол во встрече забил Максим Чупо-Мотинг, форвард "Баварии" воспользовался ошибкой Эль Шадаиля Бичиабу, подхватил мяч и отправил его в сетку ворот ПСЖ.

На 90-й минуте Серж Гнабри точным ударом удвоил преимущество "Баварии" ПСЖ и сделал счет 2:0.

Чупо-Мотинг забивал и на 52-й минуте, но тот гол не засчитали из-за офсайда.

В первой игре в Париже 14 февраля немецкий клуб победил французов со счётом 1:0.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов пройдет 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала. Повторный матч

8 марта

"Бавария" (Германия) – ПСЖ (Франция) 2:0

Голы: Чупо-Мотинг, 61, Гнабри, 90

Первый матч – 1:0