"Бавария" уверенно победила "Боруссию" в матче за первое место в Бундеслиге

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился уверенной победой "Баварии". К 51-й минуте дубль Томаса Мюллера, автогол Кобеля и забитый мяч Кингсли Комана обеспечили мюнхенцев преимуществом 4:0.

На 72-й минуте Эмре Джан сократил отставание "Боруссии" голом с пенальти. На последних минутах Дониелл Мален сделал счет 4:2.

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В турнирной таблице Бундеслиги "Бавария" обошла дортмундскую "Боруссию" и возглавила чемпионскую гонку. Мюнхенцы имеют преимущество в виде двух очков.

Бундеслига

26-й тур

1 апреля

"Бавария" - "Боруссия" Дортмунд 4:2

Голы: Кобель, 13 (авт.), Мюллер, 18, 23, Коман, 51 – Джан, 72 (пен.), Мален, 90