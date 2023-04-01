"Бавария" уверенно победила "Боруссию" в матче за первое место в Бундеслиге
В 26-м туре чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" уверенно победила дортмундскую "Боруссию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился уверенной победой "Баварии". К 51-й минуте дубль Томаса Мюллера, автогол Кобеля и забитый мяч Кингсли Комана обеспечили мюнхенцев преимуществом 4:0.
На 72-й минуте Эмре Джан сократил отставание "Боруссии" голом с пенальти. На последних минутах Дониелл Мален сделал счет 4:2.
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В турнирной таблице Бундеслиги "Бавария" обошла дортмундскую "Боруссию" и возглавила чемпионскую гонку. Мюнхенцы имеют преимущество в виде двух очков.
Бундеслига
26-й тур
1 апреля
"Бавария" - "Боруссия" Дортмунд 4:2
Голы: Кобель, 13 (авт.), Мюллер, 18, 23, Коман, 51 – Джан, 72 (пен.), Мален, 90
- Также 1 апреля в матче 29 тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" со счетом 4:1. В другом поединке Александр Зинченко сыграл за "Арсенал" в победном матче чемпионата Англии против "Лидса".
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