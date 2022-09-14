Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Мюнхене, закончился победой "Баварии" со счетом 2:0. В ворота "Барселоны" забили Лерой Сане и Люка Эрнандес.

В группе С также выступают "Интер" и "Виктория Плзень", сыгравшие 2:0 в пользу итальянцев, в стартовавшем в 19:45 матче.

Матчи 3-го тура ЛЧ пройдут 4 октября. "Бавария" сыграет против чехов, а "Барселона" с миланским клубом.

Лига чемпионов

Групповой этап. 2-й тур

13 сентября

"Бавария" (Германия) – "Барселона" (Испания) 2:0

Голы: Л. Эрнандес, 50, Сане, 54

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