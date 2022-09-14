"Бавария" уверенно победила "Барсу" в центральном матче вечера Лиги чемпионов
Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов немецкая "Бавария" оказалась сильнее испанской "Барселоны"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Мюнхене, закончился победой "Баварии" со счетом 2:0. В ворота "Барселоны" забили Лерой Сане и Люка Эрнандес.
В группе С также выступают "Интер" и "Виктория Плзень", сыгравшие 2:0 в пользу итальянцев, в стартовавшем в 19:45 матче.
Матчи 3-го тура ЛЧ пройдут 4 октября. "Бавария" сыграет против чехов, а "Барселона" с миланским клубом.
Лига чемпионов
Групповой этап. 2-й тур
13 сентября
"Бавария" (Германия) – "Барселона" (Испания) 2:0
Голы: Л. Эрнандес, 50, Сане, 54
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