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Главная Спорт "Бавария" уверенно победила "Барсу" в центральном матче вечера Лиги чемпионов

"Бавария" уверенно победила "Барсу" в центральном матче вечера Лиги чемпионов

14 сентября, 2022 среда
00:31
Спорт

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов немецкая "Бавария" оказалась сильнее испанской "Барселоны"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Мюнхене, закончился победой "Баварии" со счетом 2:0. В ворота "Барселоны" забили Лерой Сане и Люка Эрнандес.

В группе С также выступают "Интер" и "Виктория Плзень", сыгравшие 2:0 в пользу итальянцев, в стартовавшем в 19:45 матче.

Матчи 3-го тура ЛЧ пройдут 4 октября. "Бавария" сыграет против чехов, а "Барселона" с миланским клубом.

Лига чемпионов

Групповой этап. 2-й тур

13 сентября

"Бавария" (Германия) – "Барселона" (Испания) 2:0

Голы: Л. Эрнандес, 50, Сане, 54

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