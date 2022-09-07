Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Милане, закончился ожидаемой победой "Баварии" со счетом 2:0. В ворота "Интера" забили поразивших собственные ворота Лерой Сане и Данило Д'Амброзио.

В группе С также выступают параллельно "Барселона" и "Виктория Пльзень", их матч закончился со счетом 5:1 в пользу каталонцев.

Матчи 2-го тура ЛЧ стартуют 13 сентября.

Лига чемпионов

1-й тур

7 сентября

Группа С

"Интер" (Италия) – "Бавария" (Германия) 0:2

Голы: Сане, 25, Д'Амброзио, 66 (авт.)

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