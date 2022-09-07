"Бавария" уверенно обыграла "Интер" в Лиге чемпионов
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" оказалась сильнее миланского "Интера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Милане, закончился ожидаемой победой "Баварии" со счетом 2:0. В ворота "Интера" забили поразивших собственные ворота Лерой Сане и Данило Д'Амброзио.
В группе С также выступают параллельно "Барселона" и "Виктория Пльзень", их матч закончился со счетом 5:1 в пользу каталонцев.
Матчи 2-го тура ЛЧ стартуют 13 сентября.
Лига чемпионов
1-й тур
7 сентября
Группа С
"Интер" (Италия) – "Бавария" (Германия) 0:2
Голы: Сане, 25, Д'Амброзио, 66 (авт.)
- Вечером 6 сентября в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.
- После 1-го тура "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу квартета F.
- В другом матче французский ПСЖ победил туринский "Ювентус".
- 7 сентября амстердамский "Аякс" разгромил "Рейнджерс" из Шотландии.
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