"Бавария" удивила ценой чемпиона мира по футболу

Об этом сообщает Footmercato.



По информации источника, новый тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн не видит Толиссо в своей команде и хочет попрощаться с полузащитником этим летом.



Боссы мюнхенского топ-клуба выставили на футболиста ценник в виде 10 млн евро. Контракт 27-летнего хавбека с "Баварией" истекает через год.



В прошлом сезоне Толиссо принял участие в 24 поединках "Баварии", забил 3 гола. Transfermarkt оценивает хавбека в 20 млн евро.



Корентина Толиссо является чемпионом мира по футболу. Вместе со сборной Франции он получил трофей в 2018 году.

28 июля стало известно, что нападающий "Баварии" Роберт Левандовски продолжит выступать в мюнхенском топ-клубе.