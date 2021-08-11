"Бавария" удивила ценой чемпиона мира по футболу
Мюнхенская "Бавария" готова продать француза Корентина Толиссо за 10 млн евро
Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, новый тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн не видит Толиссо в своей команде и хочет попрощаться с полузащитником этим летом.
Боссы мюнхенского топ-клуба выставили на футболиста ценник в виде 10 млн евро. Контракт 27-летнего хавбека с "Баварией" истекает через год.
В прошлом сезоне Толиссо принял участие в 24 поединках "Баварии", забил 3 гола. Transfermarkt оценивает хавбека в 20 млн евро.
Корентина Толиссо является чемпионом мира по футболу. Вместе со сборной Франции он получил трофей в 2018 году.
- 28 июля стало известно, что нападающий "Баварии" Роберт Левандовски продолжит выступать в мюнхенском топ-клубе.
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