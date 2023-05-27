"Бавария" стала чемпионом Германии по футболу
Мюнхенская "Бавария" одиннадцатый раз подряд закончила сезон Бундеслиги на первом месте
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 27 мая, в Германии драматически закончился сезон Бундеслиги. Дортмундская "Боруссия" и мюнхенская "Бавария" до последнего сражались за чемпионство и одновременно заканчивали турнир.
До 34-го тура "Боруссия" опережала "Баварию" на 2 балла. Во встрече против "Майнца" дортмундцы сыграли вничью, а мюнхенцы обыграли "Кельн" со счетом 2:1.
В итоге "Бавария" и "Боруссия" набрали по 71 баллу, но по дополнительным показателям мюнхенцы опередили дортмундцев и в одиннадцатый раз подряд стали чемпионами Германии.
- 20 мая "Манчестер Сити" досрочно обеспечил себе чемпионский титул в АПЛ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное