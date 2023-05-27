"Бавария" стала чемпионом Германии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 27 мая, в Германии драматически закончился сезон Бундеслиги. Дортмундская "Боруссия" и мюнхенская "Бавария" до последнего сражались за чемпионство и одновременно заканчивали турнир.

До 34-го тура "Боруссия" опережала "Баварию" на 2 балла. Во встрече против "Майнца" дортмундцы сыграли вничью, а мюнхенцы обыграли "Кельн" со счетом 2:1.

В итоге "Бавария" и "Боруссия" набрали по 71 баллу, но по дополнительным показателям мюнхенцы опередили дортмундцев и в одиннадцатый раз подряд стали чемпионами Германии.