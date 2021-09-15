"Бавария" разгромила "Барселону" в матче соперников "Динамо" в ЛЧ
В первом туре Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" разгромила испанскую "Барселону" на выезде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился с разгромным счетом 3:0 в пользу "Баварии". По мюнхенцев отличились Томас Мюллер и Роберт Левандовски, поляк оформил дубль.
В другом матче группы E во вторник киевское "Динамо" сыграло вничью с лиссабонской "Бенфикой" (0:0).
Таким образом, после 1-го тура турнирную таблицу возглавляет "Бавария", которая имеет 3 очка. В "Динамо" и "Бенфики" по 1 пункту. "Барселона" не набрала ни одного балла.
Во 2-м туре 29 сентября "Динамо" сыграет в гостях против "Баварии". А на "Барселону" ждет матч против "Бенфики"
Сайт Еспресо.TV провел текстовую онлайн-трансляцию игры "Динамо" - "Бенфика".
Лига чемпионов
1-й тур
14 сентября
Группа E
"Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия) 0:3
Голы: Мюллер, 34, Левандовски, 56, 85
- Во вторник, 14 сентября, в Киеве в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой".
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