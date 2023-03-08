Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первой игре в Париже 14 февраля немецкий клуб победил французов со счётом 1:0. Букмекеры считают, что "Бавария" является фаворитом и ответного матча, коэффициент - 1,87. Выигрыш ПСЖ оценивается в 3,20.

Ответный матч состоится сегодня в Мюнхене и начнется в 22:00. Вживую его покажет Megogo.

Лига чемпионов

1/8 финала. Повторный матч

8 марта

"Бавария" (Германия) – ПСЖ (Франция)

Первый матч – 1:0

Мюнхен, стадион "Альянц Арена"

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo