"Бавария" - ПСЖ: где и когда смотреть центральный матч 8 марта в Лиге чемпионов
В среду, 8 марта, мюнхенская "Бавария" принимает французский ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первой игре в Париже 14 февраля немецкий клуб победил французов со счётом 1:0. Букмекеры считают, что "Бавария" является фаворитом и ответного матча, коэффициент - 1,87. Выигрыш ПСЖ оценивается в 3,20.
Ответный матч состоится сегодня в Мюнхене и начнется в 22:00. Вживую его покажет Megogo.
Лига чемпионов
1/8 финала. Повторный матч
8 марта
"Бавария" (Германия) – ПСЖ (Франция)
Первый матч – 1:0
Мюнхен, стадион "Альянц Арена"
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.24
Покупка 38.24Продажа 39.08
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное