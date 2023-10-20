"Бавария" приняла решение в отношении футболиста, поддерживающего Палестину

Официальное заявление появилось на сайте "Баварии".

Вчера, 19 октября, Нуссаир Мазрауи пропустил тренировку "Баварии". Марокканец беседовал с боссами из-за поддержки Палестины в конфликте с Израилем. Позиция футболиста вызвала волну хейта в Германии.

"Поводом для обсуждения стали посты футболиста в соцсетях о терроре против Израиля, которые были опубликованы почти две недели назад и вызвали резонанс и критику. "Бавария" и футболист решительно выступают против перенесения ближневосточного конфликта и его насилия в Германию, являющуюся сторонницей мира. Ненависти и насилию по отношению к детям нет места в политической культуре Германии. "Бавария" поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль. Ничто не оправдывает убийство детей и семей", - говорится в заявлении.

Нуссаир Мазрауи останется в составе "Баварии", но не вернется на поле в ближайших матчах. Он травмирован.