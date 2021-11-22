"Бавария" потеряла 7 футболистов перед матчем с "Динамо" в ЛЧ
Мюнхенская "Бавария" из-за коронавируса не сможет рассчитывать на 7 футболистов в матче с "Динамо" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт "Баварии" .
Футболисты "Баварии" Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс отправились на карантин из-за контактов с человеком, у которого был подтвержден коронавирус.
В матче с "Динамо" еще не сыграют Никлас Зюле и Иосиф Станишич, получившие положительный тест на COVID-19. Поединок ЛЧ пропустит и Йозуа Киммих, он проходит вторую неделю карантина.
В 4-м туре "Динамо" проиграло "Барселоне" и с 1 очком осталось на последней позиции в группе E. Каталонцы с 6 пунктами вышли на вторую позицию.
Лидером квартета с 12 баллами является немецкая "Бавария", которая во вторник обыграла в Мюнхене португальскую "Бенфику" - 5:2. Лиссабонцы с 4 очками опустились на третью строчку.
В 5 туре "Динамо" сыграет 23 ноября в Киеве против "Баварии".
- Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0:5 мюнхенской "Баварии".
- 18 ноября главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн признался, что все равно относится как к привитым , так и к непривитым игрокам.
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