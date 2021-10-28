"Бавария" потерпела от "Боруссии" самое унизительное поражение в Кубке Германии в истории
В 1/16 финала Кубка Германии "Бавария" проиграла менхенгладбасской "Боруссии" со счетом 0:5 и потерпела свое наибольшее поражение в турнире в истории
Об этом сообщает OptaFranz в Twitter.
"Бавария", которая играла основным составом, потерпела от "Боруссии" поражение 0:5 в Менхенгладбахе и вылетела из Кубка Германии. Этот проигрыш оказался самым большим для мюнхенцев за все время выступлений в Кубке Германии.
Также это самое большое поражение клуба во всех соревнованиях с 1978 года, когда "Бавария" проиграла "Фортуне" со счетом 1:7. С тех пор команда ни разу не уступала разницу в 5 мячей или больше.
"Бавария" - соперник "Динамо" на групповом раунде Лиги чемпионов.
- Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0:5 мюнхенской "Баварии".
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