"Бавария" потерпела от "Боруссии" самое унизительное поражение в Кубке Германии в истории

Об этом сообщает OptaFranz в Twitter.

"Бавария", которая играла основным составом, потерпела от "Боруссии" поражение 0:5 в Менхенгладбахе и вылетела из Кубка Германии. Этот проигрыш оказался самым большим для мюнхенцев за все время выступлений в Кубке Германии.

Также это самое большое поражение клуба во всех соревнованиях с 1978 года, когда "Бавария" проиграла "Фортуне" со счетом 1:7. С тех пор команда ни разу не уступала разницу в 5 мячей или больше.

"Бавария" - соперник "Динамо" на групповом раунде Лиги чемпионов.