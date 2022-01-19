"Бавария" поставила ультиматум лучшему футболисту мира Левандовскому, летом его могут продать
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски может покинуть немецкий клуб следующим летом
Об этом сообщает Goal.
По информации источника, "Бавария" планирует продать Роберта Левандовски летом, если сторонам не договорится о продлении контракта с ним.
Мюнхенский клуб поставил строгий ультиматум поляку, чтобы не потерять Роберта Левандовски бесплатно. Нынешнее соглашение форварда с Баварией действует до лета 2023 года.
В текущем розыгрыше Бундеслиги Роберт Левандовски провел 19 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 1 результативную передачу.
ФИФА признала Левандовски лучшим футболистом 2021 года.
- Напомним, 17 января форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски признали лучшим футболистом 2021 года.
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