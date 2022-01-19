"Бавария" поставила ультиматум лучшему футболисту мира Левандовскому, летом его могут продать

Об этом сообщает Goal.



По информации источника, "Бавария" планирует продать Роберта Левандовски летом, если сторонам не договорится о продлении контракта с ним.



Мюнхенский клуб поставил строгий ультиматум поляку, чтобы не потерять Роберта Левандовски бесплатно. Нынешнее соглашение форварда с Баварией действует до лета 2023 года.



В текущем розыгрыше Бундеслиги Роберт Левандовски провел 19 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 1 результативную передачу.



ФИФА признала Левандовски лучшим футболистом 2021 года.

Напомним, 17 января форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски признали лучшим футболистом 2021 года.