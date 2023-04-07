"Бавария" подготовила революционную форму на следующий сезон
В сети появились фото новой выездной формы мюнхенской "Баварии" на сезон 2023/24
Об этом сообщает авторитетное издание Footy Headlines.
Гостевая форма изготовлена компанией adidas. В новом сезоне "Бавария" сыграет в революционном дизайне для германского клуба.
Речь идет о комбинации цветов. Впервые в истории "Баварии" их форма сочетает одновременно черный с зеленым и фиолетовым цветом.
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