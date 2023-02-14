Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч проходил в Париже, а минимальную победу для немецких гостей принес отличившийся на 53-й минуте Кингсли Коман. Любопытно, что полузащитник является экс-игроком ПСЖ и не праздновал гол в ворота бывшей команды.

Во втором тайме на поле появился Килиан Мбаппе. Форвард почти спас ПСЖ от поражения, но его гол был отменен из-за офсайда.

На 92-й минуте "Бавария" осталась в меньшинстве. Защитник Бенжамин Павар грубо сыграл против соперника и получил вторую желтую карточку.

На групповом раунде ПСЖ финишировал вторым в квартете H после португальской "Бенфики" и опередил итальянский "Ювентус" и израильский "Маккаби" из Хайфы.

"Бавария" финишировала первой в группе C, где оставила позади итальянский "Интер", испанскую "Барселону" и чешскую "Викторию".

Ответный матч "Бавария" - ПСЖ состоится 8 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

14 февраля

ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия) 0:1

Гол: Коман, 53

Отмененный гол: Мбаппе, 82

Удаление: Павар, 90+2 (вторая желтая карточка)