ПСЖ проиграл "Баварии" в топ-матче Лиги чемпионов. Это третье поражение парижан подряд
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила французский ПСЖ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил в Париже, а минимальную победу для немецких гостей принес отличившийся на 53-й минуте Кингсли Коман. Любопытно, что полузащитник является экс-игроком ПСЖ и не праздновал гол в ворота бывшей команды.
Во втором тайме на поле появился Килиан Мбаппе. Форвард почти спас ПСЖ от поражения, но его гол был отменен из-за офсайда.
На 92-й минуте "Бавария" осталась в меньшинстве. Защитник Бенжамин Павар грубо сыграл против соперника и получил вторую желтую карточку.
На групповом раунде ПСЖ финишировал вторым в квартете H после португальской "Бенфики" и опередил итальянский "Ювентус" и израильский "Маккаби" из Хайфы.
"Бавария" финишировала первой в группе C, где оставила позади итальянский "Интер", испанскую "Барселону" и чешскую "Викторию".
Ответный матч "Бавария" - ПСЖ состоится 8 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
14 февраля
ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия) 0:1
Гол: Коман, 53
Отмененный гол: Мбаппе, 82
Удаление: Павар, 90+2 (вторая желтая карточка)
- 10 февраля стало известно, что Лионель Месси рискует пропустить матч Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Однако аргентинец вышел за ПСЖ с первых минут.
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