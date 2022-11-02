"Бавария" победила "Интер" в центральном матче вечера Лиги чемпионов
Во вторник, 1 ноября, в центральном матче вечера Лиги чемпионов немецкая "Бавария" оказалась сильнее итальянского "Интера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Баварии" со счетом 2:0. В ворота "Интера" забили Бенжамен Павар и Максим Чупо-Мотинг.
За 6 матчей "Бавария" набрала 18 очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. У "Интера" 10 очков, итальянский клуб занял вторую позицию в группе С.
В "Виктории Пльзень" - 0 баллов, а "Барселона" с 7 очками вылетела в Лигу Европы
Лига чемпионов
6-й тур
1 ноября
Группа C
"Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия) 2:0
Голы: Павар, 32, Чупо-Мотинг, 72
- 25 октября в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов миланский "Интер" разгромно победил чешскую "Викторию Пльзень".
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