Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Баварии" со счетом 2:0. В ворота "Интера" забили Бенжамен Павар и Максим Чупо-Мотинг.

За 6 матчей "Бавария" набрала 18 очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. У "Интера" 10 очков, итальянский клуб занял вторую позицию в группе С.

В "Виктории Пльзень" - 0 баллов, а "Барселона" с 7 очками вылетела в Лигу Европы

Лига чемпионов

6-й тур

1 ноября

Группа C

"Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия) 2:0

Голы: Павар, 32, Чупо-Мотинг, 72

25 октября в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов миланский "Интер" разгромно победил чешскую "Викторию Пльзень".

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