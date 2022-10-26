"Бавария" победила "Барселону" в Лиге чемпионов
В 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов испанская "Барселона" дома проиграла немецкой "Баварии"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Баварии" со счетом 3:0. В ворота "Барселоны" забили Садио Мане, Бенжамен Павар и Максим Чупо-Мотинг.
После 5-х матчей "Бавария" имеет 15 очков и уже вышла в плей-офф Лиги чемпионов. "Интер" набрал 10 очков и также гарантировал себе место в 1/8 финала. В "Виктории Пльзень" - 0 баллов.
"Барселона" с 4 очками вылетела в Лигу Европы
Лига чемпионов
5-й тур
26 октября
Группа C
"Барселона" (Испания) – "Бавария" (Германия) 0:3
Голы: Мане, 10, Чупо-Мотинг, 31, Павар, 90+5
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