Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Баварии" со счетом 3:0. В ворота "Барселоны" забили Садио Мане, Бенжамен Павар и Максим Чупо-Мотинг.

После 5-х матчей "Бавария" имеет 15 очков и уже вышла в плей-офф Лиги чемпионов. "Интер" набрал 10 очков и также гарантировал себе место в 1/8 финала. В "Виктории Пльзень" - 0 баллов.

"Барселона" с 4 очками вылетела в Лигу Европы

Лига чемпионов

5-й тур

26 октября

Группа C

"Барселона" (Испания) – "Бавария" (Германия) 0:3

Голы: Мане, 10, Чупо-Мотинг, 31, Павар, 90+5

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