"Бавария" объявила о трансфере лидера "Ливерпуля"
Мюнхенская "Бавария" официально объявила о трансфере форварда "Ливерпуля" Садио Мане
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
"Бавария" заплатила "Ливерпулю" за Мане 32 млн евро. Сенегалец подписал с мюнхенцами контракт до лета 2025 года. Зарплата сенегальца составит 20 млн евро.
30-летний Садио Мане был лидером "Ливерпуля". В этом сезоне форвард сыграл 51 матч, забил 23 гола и отдал 5 ассистам.
Трансферная стоимость Мане составляет 70 млн. евро.
- 28 мая в финале Лиги чемпионов "Реал" выиграл "Ливерпуль" со счетом 1:0.
- 16 июня стало известно, что "Бавария" устно договорилась о трансфере вингера "Ливерпуля" Садио Мане.
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