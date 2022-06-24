Об этом сообщает AS .

По информации источника, боссы "Баварии" видят Роналду как идеальную замену Роберту Левандовскому. Поляк собирается покинуть немецкий клуб уже этим летом.

Окружение Криштиану Роналду знает об интересе "Баварии" и положительно относится к возможному трансферу. Португалец понимает, что это будет один из последних сезонов в карьере, поэтому хочет еще попробовать свои силы в топ-клубе.

"Бавария" предоставит 37-летнему Роналду гарантию борьбы за чемпионство и за победу в Лиге чемпионов.

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