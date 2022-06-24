"Бавария" нашла неожиданную замену Левандовскому
Мюнхенская "Бавария" планирует подписать нападающего английского "Манчстер Юнайтед" Криштиану Роналду
Об этом сообщает AS .
По информации источника, боссы "Баварии" видят Роналду как идеальную замену Роберту Левандовскому. Поляк собирается покинуть немецкий клуб уже этим летом.
Окружение Криштиану Роналду знает об интересе "Баварии" и положительно относится к возможному трансферу. Португалец понимает, что это будет один из последних сезонов в карьере, поэтому хочет еще попробовать свои силы в топ-клубе.
"Бавария" предоставит 37-летнему Роналду гарантию борьбы за чемпионство и за победу в Лиге чемпионов.
- 15 мая Роберт Левандовски заявил, что, возможно, сыграл последний матч за мюнхенскую "Баварию".
- Звездный форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рискует впервые в карьере пропустить розыгрыш Лиги чемпионов , если не уйдет из МЮ.
- 22 июня сообщалось, что Роналду может вернуться в туринский "Ювентус".
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