"Бавария" - "Манчестер Сити": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
В среду, 19 апреля, мюнхенская "Бавария" сыграет против английского "Манчестер Сити" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра "Бавария" – "Сити" состоится в Мюнхене и начнется в 22:00. Вживую ее покажет Megogo.
В первой встрече "Манчестер Сити" на своем поле разгромно победил "Баварию" со счётом 3:0.
Лига чемпионов
1/8 финала. Повторный матч
18 апреля
"Бавария" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия)
Первая игра – 0:3
Мюнхен, стадион "Альянс Арена"
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
Score, rinse, repeat ???? #UCL pic.twitter.com/1yD9FqOSLb— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 17 апреля 2023
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