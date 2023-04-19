"Бавария" - "Манчестер Сити": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра "Бавария" – "Сити" состоится в Мюнхене и начнется в 22:00. Вживую ее покажет Megogo.

В первой встрече "Манчестер Сити" на своем поле разгромно победил "Баварию" со счётом 3:0.

Лига чемпионов

1/8 финала. Повторный матч

18 апреля

"Бавария" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия)

Первая игра – 0:3

Мюнхен, стадион "Альянс Арена"

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo