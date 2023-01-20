"Бавария" и "Лейпциг" сыграли вничью в центральном матче Бундеслиги

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счётом 1:1. В ворота "Баварии" забил Марсель Гальстенберг, а за мюнхенцев отличился Максим Чупо-Мотинг.

В турнирной таблице "Бавария" уверенно лидирует с 35 очками и имеет отрыв над "Фрайбургом", который второй, в виде 5 баллов. "Лейпциг" – третий – 29 очков.

Бундеслига

16-й тур

20 января

"Лейпциг" – "Бавария" 1:1

Голы: Гальстенберг, 52, - Чупо-Мотинг, 37

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