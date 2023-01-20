"Бавария" и "Лейпциг" сыграли вничью в центральном матче Бундеслиги
В 16-м туре чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" сыграла вничью против "Лейпцига"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счётом 1:1. В ворота "Баварии" забил Марсель Гальстенберг, а за мюнхенцев отличился Максим Чупо-Мотинг.
В турнирной таблице "Бавария" уверенно лидирует с 35 очками и имеет отрыв над "Фрайбургом", который второй, в виде 5 баллов. "Лейпциг" – третий – 29 очков.
Бундеслига
16-й тур
20 января
"Лейпциг" – "Бавария" 1:1
Голы: Гальстенберг, 52, - Чупо-Мотинг, 37
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