"Бавария" - "Динамо": составы команд на матч Лиги чемпионов

Букмекеры обесценивают шансы "Динамо" на успех в матче с "Баварией". Коэффициент - 28. На победу немцев - 1,12. Ничья оценивается в 11,5.



Матч "Бавария" - "Динамо" пройдет в Мюнхене. Начало - в 22:00. Прямая трансляция на Megogo.



После 1-го тура группу E возглавляет "Бавария", которая имеет 3 очка. У "Динамо" и "Бенфики" по 1 пункту. "Барселона" не набрала ни одного балла.



Лига чемпионов



2-й тур



29 сентября



"Бавария" (Германия) - "Динамо" (Украина)



"Бавария": Нойер, Киммих, Упамекано, Эрнандес, Зюле, Дэвис, Горецки, Мюллер, Сане, Гнабри, Левандовски.



Запасные: Фрютхль, Павар, Сарр, Кюизанс, Мусиала, Ньянзу, Ричардс, Рока, Чупо-Мотинг, Станишич, Забитцер.



"Динамо": Бущан, Тимчик, Забарный, Шабанов, Миколенко, Андриевский, Шапаренко, Сидорчук, Цыганков, Де Пена, Гармаш.



Запасные: Бойко, Нещерет, Кендзера, Сирота, Караваев, Антюх, Вербич, Витинью, Леднев, Шепелев, Супряга, Шкурин.



Мюнхен, стадион "Альянц Арена"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на Megogo

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью против миланского "Интера".

После этого французский ПСЖ победил английский "Манчестер Сити" в центральном матче 2-го тура ЛЧ.

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов молдовский "Шериф" сенсационно победил мадридский "Реал"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb