"Бавария" - "Динамо": составы команд на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 29 сентября, во втором туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против мюнхенской "Баварии"
Букмекеры обесценивают шансы "Динамо" на успех в матче с "Баварией". Коэффициент - 28. На победу немцев - 1,12. Ничья оценивается в 11,5.
Матч "Бавария" - "Динамо" пройдет в Мюнхене. Начало - в 22:00. Прямая трансляция на Megogo.
После 1-го тура группу E возглавляет "Бавария", которая имеет 3 очка. У "Динамо" и "Бенфики" по 1 пункту. "Барселона" не набрала ни одного балла.
Лига чемпионов
2-й тур
29 сентября
"Бавария" (Германия) - "Динамо" (Украина)
"Бавария": Нойер, Киммих, Упамекано, Эрнандес, Зюле, Дэвис, Горецки, Мюллер, Сане, Гнабри, Левандовски.
Запасные: Фрютхль, Павар, Сарр, Кюизанс, Мусиала, Ньянзу, Ричардс, Рока, Чупо-Мотинг, Станишич, Забитцер.
"Динамо": Бущан, Тимчик, Забарный, Шабанов, Миколенко, Андриевский, Шапаренко, Сидорчук, Цыганков, Де Пена, Гармаш.
Запасные: Бойко, Нещерет, Кендзера, Сирота, Караваев, Антюх, Вербич, Витинью, Леднев, Шепелев, Супряга, Шкурин.
Мюнхен, стадион "Альянц Арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
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