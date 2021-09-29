"Бавария" - "Динамо": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Сегодня, 29 сентября, во втором туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против мюнхенской "Баварии"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Бавария" - "Динамо" пройдет в Мюнхене. Начало - в 22:00. Прямая трансляция на Megogo.
После 1-го тура группу E возглавляет "Бавария", которая имеет 3 очка. В "Динамо" и "Бенфики" по 1 пункту. "Барселона" не набрала ни одного балла.
Лига чемпионов
2-й тур
29 сентября
"Бавария" (Германия) - "Динамо" (Украина)
Мюнхен, стадион "Альянц Арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
- 27 сентября Мирча Луческу подписал новый контракт с киевским топ-клубом.
- 28 сентября главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн заявил, что не сомневается в успехе своей команды в матче с "Динамо" в Лиге чемпионов.
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