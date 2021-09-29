"Бавария" - "Динамо": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Бавария" - "Динамо" пройдет в Мюнхене. Начало - в 22:00. Прямая трансляция на Megogo.



После 1-го тура группу E возглавляет "Бавария", которая имеет 3 очка. В "Динамо" и "Бенфики" по 1 пункту. "Барселона" не набрала ни одного балла.



Лига чемпионов



2-й тур



29 сентября



"Бавария" (Германия) - "Динамо" (Украина)



Мюнхен, стадион "Альянц Арена"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на Megogo



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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