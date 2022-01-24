"Бавария" бесплатно потеряет футболиста-победителя ЛЧ, который стоит 35 млн евро
Защитник Никлас Зюле бесплатно покинет мюнхенскую "Баварию" следующим летом
Об этом сообщает Bild .
По информации источника, Никлас Зюле уже сообщил руководству "Баварии" о том, что не собирается продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.
Зюли потребовал от мюнхенского топ-клуба зарплату в размере 10 млн евро в год. Чемпионы Германии были готовы удовлетворить требования 26-летнего защитника, но футболист все же решил уйти из "Баварии".
В этом сезоне Никлас Зюле совершил 1 ассист в 25 матчах за "Баварию". Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 млн евро.
Зюле в "Баварии" с 2017 года. Центрбек четырежды выигрывал Бундеслигу и побеждал в Лиге чемпионов.
- Напомним, 17 января форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски признали лучшим футболистом 2021 года.
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