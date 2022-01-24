"Бавария" бесплатно потеряет футболиста-победителя ЛЧ, который стоит 35 млн евро

Об этом сообщает Bild .



По информации источника, Никлас Зюле уже сообщил руководству "Баварии" о том, что не собирается продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.



Зюли потребовал от мюнхенского топ-клуба зарплату в размере 10 млн евро в год. Чемпионы Германии были готовы удовлетворить требования 26-летнего защитника, но футболист все же решил уйти из "Баварии".



В этом сезоне Никлас Зюле совершил 1 ассист в 25 матчах за "Баварию". Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 млн евро.



Зюле в "Баварии" с 2017 года. Центрбек четырежды выигрывал Бундеслигу и побеждал в Лиге чемпионов.

Напомним, 17 января форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски признали лучшим футболистом 2021 года. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb