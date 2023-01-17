"Батько наш Онуфрий, УПЦ нам маты": в УПЦ МП перепели известную песню о Бандере
В Мукачевской епархии УПЦ МП спели "вирусную" песню о Бандере, переписав слова, "во славу" своего руководителя Онуфрия
Видео с перепевом песни украинских националистов распространила Винницкая епархия УПЦ МП.
"Батько наш Онуфрий, УПЦ нам маты. Мы за свою церковь будем воевать", начинается песня, которую разучивают в Мукачевской епархии УПЦ МП.
Также присутствуют слова "Церковь Православная нас оберегает и за Украину Господа умоляет", и "Боже милосердный, дай нам покаяние, чтобы за Украину выстоять страдания".
"Народное творчество. Исполняет хор духовенства Мукачевской епархии", - написал епископ Барышевский (Киевская епархия) УПЦ МП Виктор Коцаба, подтвердив подлинность песнопения.
Сам Коцаба приближен к митрополиту Бориспольскому, правой руки Онуфрия Антония (Паканича).
- Отметим, что этот кавер является перепевом известной песни украинских повстанцев середины XX в. "Отец наш – Бандера, Украина – мать". Широко популярной песня стала с марта 2019 г. Впервые оригинальную версию исполнили священники тернопольской епархии. Следовательно, она стала вирусной и массово распространялась соцсетями.
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