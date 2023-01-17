Видео с перепевом песни украинских националистов распространила Винницкая епархия УПЦ МП.

"Батько наш Онуфрий, УПЦ нам маты. Мы за свою церковь будем воевать", начинается песня, которую разучивают в Мукачевской епархии УПЦ МП.

Также присутствуют слова "Церковь Православная нас оберегает и за Украину Господа умоляет", и "Боже милосердный, дай нам покаяние, чтобы за Украину выстоять страдания".

"Народное творчество. Исполняет хор духовенства Мукачевской епархии", - написал епископ Барышевский (Киевская епархия) УПЦ МП Виктор Коцаба, подтвердив подлинность песнопения.

Сам Коцаба приближен к митрополиту Бориспольскому, правой руки Онуфрия Антония (Паканича).

Отметим, что этот кавер является перепевом известной песни украинских повстанцев середины XX в. "Отец наш – Бандера, Украина – мать". Широко популярной песня стала с марта 2019 г. Впервые оригинальную версию исполнили священники тернопольской епархии. Следовательно, она стала вирусной и массово распространялась соцсетями.

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