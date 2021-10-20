Батько наш Бандера, - ФК "Карпаты" поддержал популярный флешмоб. Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Футболисты галицких "Карпат" спели повстанческую песню "Отец наш Бандера", которая набрала немалую популярность в соцсетях.



"Песня "Батько наш Бандера" стала мегапопулярной после того, как дети одной из львовских школ спели ее и опубликовали в соцсетях. "Карпаты" не могли обойти вниманием такие патриотические начинания детей и решили поддержать их, начав футбольный флешмоб. Игроки команды спели несколько строк песни и передали эстафету всем галицким клубам. Приобщайтесь! Слава Украине!" - говорится в сообщении клуба.



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