Батько наш Бандера, - ФК "Карпаты" поддержал популярный флешмоб. Видео
Игроки клуба Второй лиги "Карпаты" Галич поддержали популярный в интернете патриотический флешмоб
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Футболисты галицких "Карпат" спели повстанческую песню "Отец наш Бандера", которая набрала немалую популярность в соцсетях.
"Песня "Батько наш Бандера" стала мегапопулярной после того, как дети одной из львовских школ спели ее и опубликовали в соцсетях. "Карпаты" не могли обойти вниманием такие патриотические начинания детей и решили поддержать их, начав футбольный флешмоб. Игроки команды спели несколько строк песни и передали эстафету всем галицким клубам. Приобщайтесь! Слава Украине!" - говорится в сообщении клуба.
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