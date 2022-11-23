Предыстория песни

Широко известной песня стала с марта 2019 г. Ее исполнили священники. Руководил хором отец Анатолий Зинкевич, митрофорный протоиерей Православной Церкви Украины, основатель Тернопольского Свято-Троицкого духовного центра имени Даниила Галицкого.

22.01.2020 г. священнослужители исполнили эту песню в доме, где родился руководитель ОУН – Степан Бандера.

А уже с осени 2021 г. львовские школьники запустили флешмоб в социальных сетях. И этот флешмоб получил большую огласку по всей Украине.

Песня "Батько наш Бандера" вызвала негодование в России. В РФ ее назвали "разжиганием розни" и заблокировали в соцсети Facebook.

В ноябре 2022 года суд Центрального района беларусского г. Гомеля признал песню «Батько наш Бандера» экстремистской.

Текст оригинала песни

Повстанческая песня "Батько наш Бандера"

Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати!



Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,

Там лежить повстанець тяженько ранений.



Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,

Без лівої ноги, без правої руки.



Як прийшла до нього рідна мати його,

Плаче і ридає, жалує його.



Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,

Без правої ручки, без ніжки зостався.



Мами ж наші, мами, не плачте за нами,

Не плачте за нами гіркими сльозами.



Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати!



А ми з москалями та й не в згоді жили,

На самого Петра у бій ми вступили.



Москалі тікали, аж лапті губили,

А наші за ними постріли били.



Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати!



Ой, як мати сина свого поховала

На його могилі слова написала.



На його могилі слова написала:

Слава Україні! Всім героям слава!



Батько наш Бандера (современный вариант песни от М. Лободзинского)

Батько наш - Бандера! Україна - Мати!

Ми за Україну підем воювати!

Натовкмачим пики осоружній ваті,

Щоб не заважали жити в рідній хаті!

У Москву спровадим всіх колаборантів,

Звільним Україну! Знищим окупантів!



Батько наш - Бандера! Україна - Мати!

Ми за Україну будем воювати!

Мову, гідність, волю будем захищати!

Брехунів і блазнів - копняками гнати!

Щастя - бути сильним, а не вішать носа,

Нумо проганяти з душі малороса!

Як учив Бандера - самостійним стати,

З москалями мови спільной нам не мати!

Гнати окупанта гідно і завзято,

Стати врешті паном у своїй же хаті!



Заповів Бандера і прийшла година:

Хтось один промовить: Слава Україні!

Хтось один промовить, відгукнуть мільйони:

Слава Україні! Всім Героям Слава!

Батько наш Бандера (автор неизвестен)

Батько наш - Бандера,

Україна - мати!

Ми за Україну

Будем воювати!



За рідную землю,

За степи і гори,

За Дніпро широкий,

За Чорнеє море.



Не зламають волю,

Ні тюрма, ні ґрати,

Рідну Україну

Будем захищати!



З нами Бог і правда,

З нами свята віра.

Слава Україні!

Всім героям слава!