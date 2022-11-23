Батько наш Бандера
"Батько наш - Бандера!" - известная на сегодняшний день патриотическая украинская музыкальная композиция. В ней воспевается распространенная в повстанческих песнях история о тяжело раненном бойце УПА. Текст этой повстанческой песни записан со слов студентов богословского факультета Черновицкого национального университета, которые пели ее раньше
Предыстория песни
Широко известной песня стала с марта 2019 г. Ее исполнили священники. Руководил хором отец Анатолий Зинкевич, митрофорный протоиерей Православной Церкви Украины, основатель Тернопольского Свято-Троицкого духовного центра имени Даниила Галицкого.
22.01.2020 г. священнослужители исполнили эту песню в доме, где родился руководитель ОУН – Степан Бандера.
А уже с осени 2021 г. львовские школьники запустили флешмоб в социальных сетях. И этот флешмоб получил большую огласку по всей Украине.
Песня "Батько наш Бандера" вызвала негодование в России. В РФ ее назвали "разжиганием розни" и заблокировали в соцсети Facebook.
В ноябре 2022 года суд Центрального района беларусского г. Гомеля признал песню «Батько наш Бандера» экстремистской.
Текст оригинала песни
Повстанческая песня "Батько наш Бандера"
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,
Там лежить повстанець тяженько ранений.
Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,
Без лівої ноги, без правої руки.
Як прийшла до нього рідна мати його,
Плаче і ридає, жалує його.
Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,
Без правої ручки, без ніжки зостався.
Мами ж наші, мами, не плачте за нами,
Не плачте за нами гіркими сльозами.
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили.
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били.
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
Ой, як мати сина свого поховала
На його могилі слова написала.
На його могилі слова написала:
Слава Україні! Всім героям слава!
Батько наш Бандера (современный вариант песни от М. Лободзинского)
Батько наш - Бандера! Україна - Мати!
Ми за Україну підем воювати!
Натовкмачим пики осоружній ваті,
Щоб не заважали жити в рідній хаті!
У Москву спровадим всіх колаборантів,
Звільним Україну! Знищим окупантів!
Батько наш - Бандера! Україна - Мати!
Ми за Україну будем воювати!
Мову, гідність, волю будем захищати!
Брехунів і блазнів - копняками гнати!
Щастя - бути сильним, а не вішать носа,
Нумо проганяти з душі малороса!
Як учив Бандера - самостійним стати,
З москалями мови спільной нам не мати!
Гнати окупанта гідно і завзято,
Стати врешті паном у своїй же хаті!
Заповів Бандера і прийшла година:
Хтось один промовить: Слава Україні!
Хтось один промовить, відгукнуть мільйони:
Слава Україні! Всім Героям Слава!
Батько наш Бандера (автор неизвестен)
Батько наш - Бандера,
Україна - мати!
Ми за Україну
Будем воювати!
За рідную землю,
За степи і гори,
За Дніпро широкий,
За Чорнеє море.
Не зламають волю,
Ні тюрма, ні ґрати,
Рідну Україну
Будем захищати!
З нами Бог і правда,
З нами свята віра.
Слава Україні!
Всім героям слава!
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