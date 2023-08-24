"Батькивщина-Мать" так и останется советским символом, даже после появления трезубца: Вятрович о переименовании монумента
Историк, публицист, народный депутат Украины Владимир Вятрович считает, что из монумента "Батькивщина-Мать" неправильно делать символ Независимости Украины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Советская монументальная скульптура "Батькивщина-Мать" так и останется советской скульптурой, даже после появления трезубца. Неправильно из нее делать символ Независимости Украины. Часть наследия прошлого можно переосмысливать, но неуместно придавать этой скульптуре противоположное содержание. Хорошо, что наконец-то из скульптуры убрали герб Советского Союза, но нацепить на нее трезубец, переименовать ее в "Украина-Мать", сделать из нее символ Независимости Украины - это лишнее", - подчеркнул Вятрович.
Владимир Вятрович также добавил, что монументальную скульптуру "Родина-Мать" можно оставить как образец советского искусства.
"Нет необходимости говорить о ее украинизации. Это элемент советской инфраструктуры памяти, всего Советского Союза. Это ансамбль, состоявший из нескольких таких скульптур. И это останется якорем, который будет держать нас в определенных советских рамках", - отметил Вятрович. .
Что предшествовало демонтажу герба СССР на щите Родины-матери
В прошлом году в приложении "Дия" запустили голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Родины-матери. Согласно результатам опроса, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб .
25 июля в Минкульте заявили , что трезубец для "Батькивщины-матери" планируют изготовить из европейского металла, поскольку сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", не отвечает техническим требованиям.
28 июля Запорожсталь назвала отказ Министерства культуры и информационной политики от бесплатно предоставленной украинской стали для трезубца "Батькивщины-матери" из-за несоответствия техническим требованиям безосновательным.
29 июля сообщалось, что монумент "Батькивщина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать": решение должно утвердить Министерство культуры и информационной политики.
30 июля на монументе начались работы по демонтажу. В субботу, 5 августа, не удалось установить трезубец на монументе "Родина-мать" из-за сильных порывов ветра.
6 августа в столице Украины подняли трезубец на монумент "Батькивщина-мать".
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